Байден нашел виновного в крахе двух банков, им оказался Дональд Трамп
2023-03-14 00:22
Президент США Джо Байден считает, что в банкротстве банков Silicon Valley и Signature Bank виновен Дональд Трамп.
При этом президент подчеркнул, что безопасность американской финансовой системы не пошатнулась.
По словам Байдена, граждане страны не понесут никаких убытков из-за этих банкротств, они смогут получить все свои депозиты.
Ранее телеканал CNN сообщил, что инвесторы обеспокоены крахом банков, а на финансовом рынке началась паника, несмотря на все заверения американских властей.
На ранних утренних торгах в США зафиксировано падение акций и снижение индексов. Между тем всем вкладчикам Silicon Valley обещают доступ к депозитам в ближайшие дни.
Опубликовано: Светлана Репина