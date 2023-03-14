Байден нашел виновного в крахе двух банков, им оказался Дональд Трамп

Президент США Джо Байден считает, что в банкротстве банков Silicon Valley и Signature Bank виновен Дональд Трамп.

При этом президент подчеркнул, что безопасность американской финансовой системы не пошатнулась.

По словам Байдена, граждане страны не понесут никаких убытков из-за этих банкротств, они смогут получить все свои депозиты.

Ранее телеканал CNN сообщил, что инвесторы обеспокоены крахом банков, а на финансовом рынке началась паника, несмотря на все заверения американских властей.

На ранних утренних торгах в США зафиксировано падение акций и снижение индексов. Между тем всем вкладчикам Silicon Valley обещают доступ к депозитам в ближайшие дни.