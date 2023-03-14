В Сербии требуют отставки министра, выступившего за санкции против России

Сербское движение социалистов во главе с Александром Вулиным потребовало отставки главы Минэкономики страны Раде Башты.

Причиной послужили заявления министра о том, что Сербии следует присоединиться к антироссийским санкциям, чтобы избежать мощного давления.

Вулин обвинил Башту в попытках разделить правительство в тот момент, когда особенно важно сохранять единство.

Он сказал, что министр экономики позорно прячется за спину президента Сербии Александра Вучича.

Лидер социалистов предложил Баште с помощью своей отставки продемонстрировать свою искреннюю заботу о благополучии Сербии.