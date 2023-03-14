Кадыров: Россия поменяла стратегию в спецоперации

2023-03-14 01:55

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия изменила стратегию ведения боевых действий в спецоперации на Украине.

Он отметил, что на данный момент российская армия реализует тщательно обдуманную и щадящую стратегию.

По словам Кадырова, в первые месяцы СВО российские военные освободили территории большой площади.

Сейчас основной акцент делается на укрепление, причем особое внимание уделяется минимизации количества жертв.

Рамзан Кадыров считает, что сейчас ситуация в российских Вооруженных силах значительно лучше, чем год назад.