Кадыров: Россия поменяла стратегию в спецоперации

Нейрофизиологи ответили, почему людям разных взглядов так сложно понять друг друга

Иногда кажется, что люди придерживающиеся разных политических, религиозных и моральных убеждений просто не слышат друг друга, один и тот же предмет одни видят как будто черным, а другие белым.

Подробнее...