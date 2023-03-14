Кадыров: Россия поменяла стратегию в спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия изменила стратегию ведения боевых действий в спецоперации на Украине.
Он отметил, что на данный момент российская армия реализует тщательно обдуманную и щадящую стратегию.
По словам Кадырова, в первые месяцы СВО российские военные освободили территории большой площади.
Сейчас основной акцент делается на укрепление, причем особое внимание уделяется минимизации количества жертв.
Рамзан Кадыров считает, что сейчас ситуация в российских Вооруженных силах значительно лучше, чем год назад.
Опубликовано: Светлана Репина
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