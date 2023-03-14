Джон Болтон предложил США «взять себя в руки» и обвинил Байдена в бездействии
Экс-советник Трампа по национальной безопасности в эфире радиостанции WABC упрекнул нынешнего президента США в недостаточном выделении средств на модернизацию американской армии.
Джон Болтон считает политику Джо Байдена в сфере военной безопасности малоэффективной.
По словам Болтона, президент и его администрация "сидят на месте и ничего не делают", в то время как другие страны - Россия, Китай, Иран - накапливают вооружение и укрепляют союзные связи.
Бывший советник по национальной безопасности призывает США "взять себя в руки", обещая, что "дальше будет только хуже".
Вспоминая вывод американских войск из Афганистана, Болтон назвал этот эпизод "катастрофическим промахом".
Политик уверен, что Байден недостаточно финансирует армию Америки, и это непростительная ошибка.
По его словам, из бюджета в 7 триллионов долларов "на оборону выделяется около 850 миллиардов".
Болтон считает, что эта сумма "хоть и большая, но она меркнет по сравнению с почти 7 триллионами долларов, которые тратятся на внутренние проблемы".
Бывший советник Трампа заверил, что государство должно исправить ситуацию, иначе американцам это "здорово аукнется".
Информация предоставлена РИА Новости.
Опубликовано: Храмова Оксана