Джон Болтон предложил США «взять себя в руки» и обвинил Байдена в бездействии

Экс-советник Трампа по национальной безопасности в эфире радиостанции WABC упрекнул нынешнего президента США в недостаточном выделении средств на модернизацию американской армии.

Джон Болтон считает политику Джо Байдена в сфере военной безопасности малоэффективной.

По словам Болтона, президент и его администрация "сидят на месте и ничего не делают", в то время как другие страны - Россия, Китай, Иран - накапливают вооружение и укрепляют союзные связи.

Бывший советник по национальной безопасности призывает США "взять себя в руки", обещая, что "дальше будет только хуже".

Вспоминая вывод американских войск из Афганистана, Болтон назвал этот эпизод "катастрофическим промахом".

Политик уверен, что Байден недостаточно финансирует армию Америки, и это непростительная ошибка.

По его словам, из бюджета в 7 триллионов долларов "на оборону выделяется около 850 миллиардов".

Болтон считает, что эта сумма "хоть и большая, но она меркнет по сравнению с почти 7 триллионами долларов, которые тратятся на внутренние проблемы".

Бывший советник Трампа заверил, что государство должно исправить ситуацию, иначе американцам это "здорово аукнется".

Информация предоставлена РИА Новости.