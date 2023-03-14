США заинтересованы в прямом контакте Зеленского и Си Цзиньпина
Об этом 13 марта сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.
По словам Салливана, правительство США заинтересовано в личной встрече президента Украины и главы КНР и убеждает Си Цзиньпина пойти на этот шаг.
В Белом доме уверены, что "президенту Си необходимо услышать непосредственно от Украины ее мнение, а не только от России".
Между тем, в Вашингтоне пока не готовы подтвердить информацию, изложенную в статье издания The Wall Street Journal.
В ней говорится о том, что президент КНР собирается в ближайшую неделю нанести визит в Москву для встречи с Владимиром Путиным, а потом переговорить онлайн с Владимиром Зеленским в формате видеоконференции или телефонной беседы.
Однако руководство США возлагает большие надежны на то, что подобный контакт между Зеленским и Си Цзиньпином все же состоится.
Салливан уверен, что "это было бы хорошим развитием событий".
Встреча могла бы изменить отношение Пекина к кризису в Украине и убедить Китай отказаться от возможных поставок вооружения российской стороне.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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