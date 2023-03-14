Песков: сложившаяся в Украине ситуация может перейти в мирное русло

Дмитрий Песков сообщил, что допускает мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

Днём вторника, 14 марта, лидер пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, где публично заявил, что считает реалистичным сценарий, при котором сложившаяся внутри украинского государства ситуация планомерно перейдёт в мирное русло.

При этом Песков отметил, что без учёта некоторых факторов это является невозможным. По словам Дмитрия Пескова, для мирного урегулирования в Украине администрация Киева должна в первую очередь учесть реалии, которые сложились за время российско-украинского кризиса.

Характерно, что ранее Дмитрий Песков неоднократно отмечал нежелание Владимира Зеленского вести переговоры с российскими делегатами и лично Владимиром Путиным. В то же время Зеленский издал президентский указ, согласно которому украинские политики не могут участвовать в переговорном процессе с коллегами из России.

Песков утверждает, что Владимир Зеленский хорошо осведомлён о позиции правительства РФ в отношении хода спецоперации, которая не будет остановлена до момента достижения всех целей, озвученных Путиным ещё 24 февраля 2022 года во время утреннего обращения к гражданам, в котором было объявлено о начале СВО.

В тот день Владимир Путин заявил, что целью специальной военной операции в Украине является демилитаризация и денацификация данного государства, что было начато ввиду наличия угроз для России, исходящих с украинских территорий.