Ниинисте: 17 марта Эрдоган одобрит заявку Финляндии на вступление в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что 17 марта его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявит об одобрении заявки страны на вступление в НАТО.

Он уточнил, что это должно произойти 17 марта. На этот день запланирована встреча Ниинисте и Эрдогана в Анкаре.

Финский лидер рассказал, что после принятия этого решения Эрдоган решил сообщить о нем при личной встрече.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция выполнит свое обещание относительно одобрения членства Финляндии в НАТО.

Он отметил, что турецкая сторона будет действовать в соответствии с процедурой, предусмотренной для таких случаев в Североатлантическом альянсе.