Ниинисте: 17 марта Эрдоган одобрит заявку Финляндии на вступление в НАТО
2023-03-15 20:26
Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что 17 марта его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявит об одобрении заявки страны на вступление в НАТО.
Он уточнил, что это должно произойти 17 марта. На этот день запланирована встреча Ниинисте и Эрдогана в Анкаре.
Финский лидер рассказал, что после принятия этого решения Эрдоган решил сообщить о нем при личной встрече.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция выполнит свое обещание относительно одобрения членства Финляндии в НАТО.
Он отметил, что турецкая сторона будет действовать в соответствии с процедурой, предусмотренной для таких случаев в Североатлантическом альянсе.
Опубликовано: Светлана Репина