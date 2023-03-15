Экс-генсек НАТО Расмуссен: участие Трампа в выборах станет геополитической катастрофой

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Рамуссен заявил, что Дональд Трамп может подорвать поддержку Украины, став кандидатом на пост президента США.

По словам Рамуссена, если Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом, это уже будет геополитической катастрофой.

Он считает, что даже предвыборная кампания Дональда Трампа на ситуацию с Украиной будет разрушительным.

Бывший генсек Альянса убежден, что Дональд Трамп не выиграет выборы, однако его участие негативно повлияет на американскую политику.

Рамуссен также сказал, что надеется на выдвижение республиканцами другого кандидата для участия в выборах.