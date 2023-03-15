Глава Пентагона Остин: уход ВСУ из Артемовска не является поражением Киева

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что решение о выводе украинских войск из Артемовска (Бахмута) или продолжении обороны будет принимать Владимир Зеленский.

При этом Остин подчеркнул, что решение об отходе из города не будет означать поражения Киква.

По мнению главы Пентагона, украинский президент Зеленский имеет право решать, какие действия важны для его сил.

Остин также уточнил, что потеря Артемовска будет означать для украинских военных возможность закрепиться на новых позициях.

Он полагает, что это будут более выгодные позиции, которые дадут украинской армии определенное преимущество.