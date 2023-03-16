Министры обороны Шойгу и Остин провели телефонные переговоры о столкновении Су-27 и MQ-9

15 марта между министрами двух оборонных ведомств прошли телефонные переговоры. Они обсуждали столкновение Су-27 и MQ-9.

Российское министерство обороны сообщило о прошедших переговорах с руководителем американского военного ведомства Ллойдом Остином.

Общение прошло в формате телефонной беседы.

Инициатором диалога министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы оборонной структуры США Ллойдом Остином выступили Соединенные Штаты.

Темой обсуждения стало происшествие со сбитым над Черным морем американским беспилотником.

По окончании беседы, Остин заявил, что общение двух великих держав должно быть образцом открытости и прозрачности.

При этом сообщать о подробностях разговора с Шойгу он не захотел.

Однако отметил, что в США со всей серьезностью воспринимают угрозу эскалации, нарастающей вокруг ситуации с Украиной.

После столкновения российского истребителя Су-27 и американского беспилотника MQ-9 последний упал в Черное море.

Позже в CNN сообщили, что американцы удаленно стерли программное обеспечение беспилотника перед его падением, чтобы секретная информация не досталась россиянам.

Как заявил Нед Прайс, руководитель пресс-службы Государственного департамента США, действия истребителя РФ, по всей видимости, были непреднамеренными.

По итогам прошедшей телефонной беседы в Минобороны России отметили, что полеты стратегических беспилотных летательных аппаратов над Крымом выглядят провоцирующими и создают условия для нарастания напряженности в Черноморской зоне.

Как сообщили в оборонном ведомстве РФ, Шойгу объяснил Остину, что "причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов России".

Ранее Минобороны заявило, что истребители дежурных сил ПВО РФ были подняты в воздух, когда служба контроля воздушного пространства ВКС России обнаружила пролетающий беспилотник, направленный в сторону государственной границы РФ.

Также в оборонном ведомстве подчеркнули: бортовое вооружение российскими летчиками не применялось, непосредственного контакта с беспилотником не было.

При этом американское руководство настаивает на том, что винт российского СУ-27 задел американский MQ-9, после чего беспилотник упал.

Вашингтон также обвинил российский истребитель в сливе отнюдь не экологичного топлива. На что Дмитрий Песков отреагировал так:

Может быть, им не следовало летать там, где не следовало? Тогда это было бы экологично.

15 марта в Министерстве обороны РФ проинформировали о прошедшей телефонной беседе начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.

В разговоре они продолжали обсуждать тему, начатую между Шойгу и Остином.

Информацию по теме предоставили источники: «Гродно 24»,Sputnik, БЕЛТА.