Во время встречи с представителями российского бизнеса Владимир Путин заявил, что Запад попал в яму, которую вырыл для России.

По его словам, власти западных государств заставили свои компании уйти с российского рынка и пообещали РФ пустые полки.

Но в итоге эти проблемы возникли в самих странах Запада. Путин рассказал, что там гражданам советуют заменить помидоры в салате репой.

При этом он подчеркнул, что из-за неурожая в Европе за репой придется ездить в Россию, в которой подобных проблем нет.

Президент РФ подчеркнул, урожай в России в разы больше, чем в Европе, где случилась засуха и возникли сложности из-за отсутствия российских удобрений.