Путин: на Западе помидоры в салате заменят на репу, за которой придется ездить в Россию
2023-03-16 21:59
Во время встречи с представителями российского бизнеса Владимир Путин заявил, что Запад попал в яму, которую вырыл для России.
По его словам, власти западных государств заставили свои компании уйти с российского рынка и пообещали РФ пустые полки.
Но в итоге эти проблемы возникли в самих странах Запада. Путин рассказал, что там гражданам советуют заменить помидоры в салате репой.
При этом он подчеркнул, что из-за неурожая в Европе за репой придется ездить в Россию, в которой подобных проблем нет.
Президент РФ подчеркнул, урожай в России в разы больше, чем в Европе, где случилась засуха и возникли сложности из-за отсутствия российских удобрений.
Опубликовано: Светлана Репина