Елена Зеленская рассказала, как украинка перехватила российский беспилотник с помощью закатки с соленьями.

17 марта телеканал MSNBC опубликовал видеозапись, на которой Елена Зеленская общается с экс-кандидатом в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон. Во время беседы Зеленская публично заявила, что после начала спецоперации в Украине местные женщины неоднократно демонстрировали свою храбрость.

В качестве примера Елена Зеленская сообщила, что одна из украинок якобы сбила российский беспилотный летательный аппарат, бросив в него с балкона банку помидоров. Примечательно, что во время данного заявления сама Клинтон и все присутствовавшие на интервью громко засмеялись.

Позднее комментаторы новостного агентства MSNBC подвергли жёсткой критике слова супруги президента Украины, отметив, что ранее любой человек в интернете высмеял бы подобный рассказ, но теперь западные чиновники пытаются героизировать украинскую нацию посредством пропаганды.

Другие же пользователи портала MSNBC напомнили, что Владимир Зеленский является профессиональным комиком, и его жена могла перенять навыки прежнего рода деятельности своего супруга, рассмешив мировую общественность неправдоподобным рассказом об использовании банки с помидорами в качестве системы противовоздушной обороны.

Самые оригинальные комментаторы сайта MSNBC пошутили на тему того, что лидеры стран коллективного Запада могут сильно сэкономить, если будут поставлять Украине банки с помидорами и огурцами вместо оружия и боеприпасов.