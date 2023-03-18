Майнити: украинцы отказались платить за учебу в Японии

Издание Майнити сообщает о скандале с участием украинцев, возникшем в одной из японских языковых школ.

По информации издания, студенты с Украины отказались платить за учебу, а директор школы назвал их за это грабителями.

Сообщается, что свой отказ оплачивать обучение украинцы обосновали тем, что изначально им предложили учиться в течение определенного времени бесплатно.

По их словам, теперь с них требуют плату за этот период. В ответ председатель школы назвал их «беженцами-аристократами».

Позднее он принес извинения за свои слова, а местные власти порекомендовали школе навести порядок в управлении.