Майнити: украинцы отказались платить за учебу в Японии
2023-03-18 01:40
Издание Майнити сообщает о скандале с участием украинцев, возникшем в одной из японских языковых школ.
По информации издания, студенты с Украины отказались платить за учебу, а директор школы назвал их за это грабителями.
Сообщается, что свой отказ оплачивать обучение украинцы обосновали тем, что изначально им предложили учиться в течение определенного времени бесплатно.
По их словам, теперь с них требуют плату за этот период. В ответ председатель школы назвал их «беженцами-аристократами».
Позднее он принес извинения за свои слова, а местные власти порекомендовали школе навести порядок в управлении.
Опубликовано: Светлана Репина