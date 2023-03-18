New York Times: авиакомпании США просят Байдена запретить все полёты над РФ

Газета New York Times рассказала о требованиях американских авиаперевозчиков по запрету полётов иностранных авиакомпаний над территорией России.

Днём субботы, 18 марта, журналисты американской газеты The New York Times опубликовали сведения о том, что лидеры ключевых авиакомпаний в Соединённых Штатах обратились с требованием к Джозефу Байдену, попросив его поспособствовать введению запрета на пролёт воздушных судов иностранных авиаперевозчиков над РФ. Аналогичная просьба была адресована Конгрессу США.

По данным аналитиков NYT, такое требование связано с тем, что американские авиакомпании не могут осуществлять перелёты над территорией России, ввиду чего несут существенные убытки, теряя миллионы долларов. Причиной этому является закрытие воздушного пространства России для американских самолётов.

Из-за неспособности использовать полёты через РФ авиакомпании Соединённых Штатов были вынуждены отказаться от ранее действовавших маршрутов по перевозке пассажиров и грузов в другие государства. При этом известно, что подобные маршруты были более удобными, поскольку помогали экономить топливо и время.

В The New York Times отмечают, что конкуренты американских авиаперевозчиков имеют право пролёта через воздушное пространство России, при этом они тратят меньше топлива и имеют больше клиентов из-за более низкой цены на билеты и грузоперевозки, что делает конкуренцию с ними крайне затруднительной.

В NYT уверены, что дислоцирующиеся в Соединённых Штатах авиаперевозчики пытаются заставить зарубежные авиакомпании использовать те же маршруты для полётов, что и они, тем самым уровняв ситуацию на рынке воздушных полётов.