Дональд Трамп сообщил о намерениях американского правительства арестовать его в скором времени.

В субботу днём, 18 марта, бывший американский президент Дональд Трамп опубликовал новое сообщение в собственной соцсети Truth Social, где заявил, что в грядущий вторник, 21 марта представители правительства Соединённых Штатов придут, чтобы арестовать его по обвинению в попытке госпереворота и организации штурма капитолия.

По словам Трампа, кампания по его аресту пролоббирована группировкой ультралевых радикальных политиков анархических взглядов, деятельность которых направлена на уничтожение американской мечты и самой государственности США, поскольку анархисты действуют вопреки интересам государства.

Также Дональд Трамп призвал своих сторонников публично протестовать против решения об его аресте, пытаться его обжаловать и всячески препятствовать самому акту задержания.

Известно, что мероприятие, получившее название "Штурм Капитолия", произошло 6 января 2021 года, и по версии представителей демократической партии Соединённых Штатов, было организовано Трампом, который считал нелегитимной победу Джозефа Байдена на президентских выборах.

Вместе с тем в западных масс-медиа фигурирует информация о том, что Дональд Трамп и Джозеф Байден намереваются попытаться переизбраться на должность президента США во время выборов 2024 года.