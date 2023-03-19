«РВ»: войска РФ разгромили колонну американских БТР М113 армии Украины

Российские военные корреспонденты рассказали о ликвидации колонны бронетранспортёров, использовавшихся подразделениями ВСУ.

В воскресенье, 19 марта, Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" опубликовал видеозапись, на которой показан момент уничтожения колонны произведённых в Соединённых Штатах бронетранспортёров M113, которые были переданы украинским войскам в рамках очередного пакета военной помощи.

По данным военных корреспондентов, огневое поражение было нанесено украинской военной техники во время попытки украинской группировки прорвать линию обороны в Запорожской области. При этом подчёркивается, что данная попытка оказалась неудачной, поскольку войска РФ ликвидировали 4 БТР M113 американского производства, заставив противника ретироваться.

Представители издания "Военкоры Русской Весны" отмечают, что видеозапись с уничтожением американских бронетранспортёров в зоне проведения спецоперации была сделана не сегодня, однако в настоящий момент подразделения армии Украины действительно ведут бои с российскими войсками на подступах к Запорожской области.

Сегодня представитель запорожского правительства Владимир Рогов уведомил, что Генштаб Украины при поддержке западных СМИ начал антироссийскую информационную кампанию, целью которой является убедить Минобороны РФ в том, что у украинских военных недостаточно боеприпасов для наступления.

Рогов признал, что прямо сейчас на границах региона сконцентрирована группировка ВСУ из 40 тысяч солдат, которые были предварительно оснащены новейшей техникой образца НАТО для подготовки к контрнаступательной операции.