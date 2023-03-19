Луи Томлинсон вернул себе роль автора песен One Direction

Луи Томлинсон недавно рассказал о неопределенности, в которой он оказался после распада лейбла весной 2016 года.

На самом деле, группа распалась окончательно, хотя формула, использованная для публичного объявления об этом, использовала эвфемизмы, чтобы избежать истерической реакции самых экстремальных фанатов.

Всего несколько месяцев назад Луи сказал, что он, в отличие от своих товарищей по группе, горячо верил, что One Direction вернутся на музыкальную сцену скорее рано, чем поздно, поэтому он не слишком серьезно отнесся к перспективе переработки и переосмысления себя для будущего.

Однако в том же году Гарри Стайлс практически завершил работу над своим дебютным сольным альбомом.

В конце прошлого года Томлинсон вернулся в чарты с новым альбомом "Faith in the Future", который предлагает гораздо более оптимистичную и обнадеживающую картину его профессиональных горизонтов.