Землетрясение сотрясает Эквадор и Перу - остаются жертвы и разрушения

Хуан Вера потерял трех членов своей семьи, когда мощное землетрясение, потрясшее в субботу некоторые районы Эквадора и Перу, обрушило дом его племянницы.

Правительство предложило оплатить похороны этой женщины, а также ее ребенка и ее партнера, но Вера задается вопросом, почему местные власти вообще разрешили его родственникам жить в таком старом доме.



"Из-за своей многолетней истории это здание уже должно было быть снесено", - сказала Вера возле морга в эквадорской общине Мачала, где она ожидала доставки трех тел.



"Мне очень жаль, но мэрия - это та структура, которая должна регулировать такие вещи через свои отделы планирования, чтобы здания были в хорошем состоянии, чтобы их можно было сдавать в аренду или заселять", - добавил он.



