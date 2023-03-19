Кубинцы Майами протестуют против команды Асера на Калле Очо

Группа кубинцев разных возрастов провела в субботу демонстрацию на Калле Очо в Маленькой Гаване

Протест, в котором приняли участие около 50 демонстрантов, был вызван группой изгнанников Vigilia Mambisa, которая вновь выступила со своим знаменитым "паровым катком Мамбиса", на этот раз для того, чтобы разбить бейсбольные биты и мячи как символ "кастро-коммунистической тирании", сказали они.



Они также разбили плакат с изображением шпиона Херардо Эрнандеса, которого они обвинили в "убийстве Братьев по спасению", а также кубинского бейсболиста Альфредо Деспанье.



Паровой каток "мамбиса" возглавлял один из лидеров этой организации эмигрантов Мигель Сааведра, выкрикивая "Кастроистских бейсболистов вон из Майами".