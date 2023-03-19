«РВ»: раненый солдат ВСУ попросил о помощи оператора дрона армии России

Украинский военный, получивший тяжёлые ранения, обратился за помощью к российскому оператору беспилотника.

19 марта вечером новостное агентство "Военкоры Русской Весны" опубликовало новый пост в Telegram, на котором показан фрагмент видео с украинским солдатом, получившим ранение ноги. Характерно, что видеозапись сделана с борта российского военного беспилотника в зоне проведения спецоперации.

По видео показано, что дрон вооружённых сил России не атакует солдата ВСУ, который тяжёло ранен, и просто снимает происходящее. В какой-то момент боец украинской армии указал оператору дрона на свою ногу, заявив, что она получила серьёзные повреждения, из-за чего мужчина не может передвигаться.

Оператор российского беспилотника сообщил украинцу, что к нему уже направляются солдаты армии России, которые эвакуируют его с поля боя, оказав первую медицинскую помощь. Известно, что после этого боец ВСУ будет взят в плен и сможет вернуться домой, если попадёт под действие программы по обмену военнопленными.

Примечательно, что на видеозаписи оператор БПЛА российской армии выражает слова сочувствия украинскому военному, получившему ранения. По словам оператора, он понимает, что украинец не желает воевать и был насильно мобилизован, однако в вооружённых конфликтах противникам естественно ранить и убивать друг друга.

Предполагается, что к настоящему моменту солдат ВСУ был уже эвакуирован из зоны боевых действий и уже доставлен на осмотр к полевым медикам, которые могут стабилизировать состояние раненого вплоть до полного выздоровления.