Песков: Си Цзипин прибыл в Москву, встреча с Путиным стартует в 16:30

Дмитрий Песков рассказал о прибытии Си Цзиньпина в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

Днём понедельника, 20 марта, лидер кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков пообщался с отечественными журналистами, сообщив, что председатель правительства Китайской Народной республики Си Цзиньпин уже приземлился в аэропорту Москвы, где в ожидании прибытия лидера КНР собралось множество репортёров.

По словам Пескова, Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся сегодня ориентировочно в 16:30, проведя неформальные переговоры за рабочим обедом. Пресс-секретарь Кремля отмечает, что данный обед является важным, поскольку лидеры двух государств смогут обсудить насущные проблемы в приватной обстановке.

Также Дмитрий Песков заверил, что ключевая часть переговоров между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином состоится завтра, начавшись около 15:00 по московскому времени, где главы России и Китая поговорят о перспективах двухстороннего сотрудничества между своими государствами.

Песков подчёркивает, что во время встречи Си с Путиным политики намереваются поднять тему китайского мирного плана по прекращению российской спецоперации в Украине, поскольку ранее постпредство КНР в ООН выступило с подобной инициативой в преддверии годовщины начала СВО.

При этом Дмитрий Песков сообщил, что накануне координатор Белого дома Джон Кирби назвал недопустимым любые призывы к миру в украинском государстве во время приезда Си Цзиньпина в Москву, поскольку Россия является прямым участником данного конфликта.