Белый дом: Си Цзиньпин оказался слишком занят для разговора с Байденом

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил, почему не состоялся разговор Си Цзиньпина с Джо Байденом.

Он отметил, что такая беседа обязательно состоится в подходящее время, но пока китайский лидер слишком занят.

Представитель американской администрации уточнил, что у Си Цзиньпина недано закончился народный конгресс, а сейчас он находится в России.

Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы разговор состоялся в нужном контексте.

Ранее координатор Белого дома сообщил о большом желании Джо Байдена пообщаться с Си Цзиньпином.