Премьер-министр Таиланда распустил парламент и объявил новые выборы

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча распустил парламент, открыв путь к запланированным на май новым выборам, говорится в официальном заявлении, опубликованном в Royal Gazette.

Наиболее вероятная дата голосования — 7 или 14 мая, сообщает газета «Бангкок пост» со ссылкой на избирательную комиссию.

500 мест в Палате представителей будут разыграны на всеобщих выборах. Четырехлетний законодательный период заканчивается через несколько дней.

Последние выборы в королевстве Юго-Восточной Азии прошли в марте 2019 года, впервые после военного переворота в мае 2014 года.

Прают Чан-о-ча, возглавивший переворот в качестве генерала, вышел победителем и был избран на второй срок. Однако новая Конституция, введенная при военном правительстве, дала ему явное преимущество на выборах.

На избирательные участки призвано более 52 миллионов избирателей, имеющих право голоса. Прают надеется получить еще один срок во главе своей партии Объединенная тайская нация.