Заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди сообщила, что Великобритания передаст Украине бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран.

В опубликованном на официальном веб-сайте британского парламента заявлении Голди говорится: «Наряду с предоставлением эскадрона… боевых танков Challenger 2 Украине, мы будем также поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран».

Обозреватели российского интернет-издание Readovka отметили, что подобные снаряды уже использовались коллективным Западом при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.

Данные боеприпасы поражают местность и могут вызывать рак у мирного населения.