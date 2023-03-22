Мать Шакиры экстренно госпитализирована с тромбом в ноге

Мать известной исполнительницы Шакиры экстренно госпитализирована с тромбом в ноге.

Маму колумбийской певицы Шакиры Нидию Риполь забрала неоложка с тромбом в ноге, о чем сообщает известное издание "Daily Mail".

На минувшей недели родительница знаменитости обратилась к врачу, пожаловавшись на то, что плохо себя чувствует. В пятницу ее в срочном порядке доставили в одну из клиник Барселоны.

Была информация, что все дело в инсульте, который женщина перенесла ранее. Оказалось, что диагноз родственницы Шакиры - тромбоз глубоких вен.

В настоящее время жизни Риполь ничего не угрожает и в ближайшее время медики разрешает ей покинуть больницу и вернуться домой.