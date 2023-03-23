Медведев заявил, что Украина является частью Российской Федерации

Экс-президент России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами назвал Украину частью страны.

Бывший президент Российской Федерации, а ныне заместитель главы Совета безопасности в беседе с журналистами назвал Украину частью России.

"Украина является частью России", - заявил Дмитрий Медведев. Также он обвинил Запад в попытках вмешаться в грядущие выборы президента России и дестабилизировать обстановку в государстве.

Также Медведев заявил о том, что в мира на фоне поставок западного оружия в Украину возрастает вероятность ядерного апокалипсиса.