Медведев заявил, что Украина является частью Российской Федерации
Экс-президент России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами назвал Украину частью страны.
Бывший президент Российской Федерации, а ныне заместитель главы Совета безопасности в беседе с журналистами назвал Украину частью России.
"Украина является частью России", - заявил Дмитрий Медведев. Также он обвинил Запад в попытках вмешаться в грядущие выборы президента России и дестабилизировать обстановку в государстве.
Также Медведев заявил о том, что в мира на фоне поставок западного оружия в Украину возрастает вероятность ядерного апокалипсиса.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья Гончарова
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