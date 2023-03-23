Медведев: Россия объявит Германии войну в случае ареста Путина в ФРГ

Дмитрий Медведев пообещал, что Россия может объявить ФРГ войну за арест Путина.

Экс-президент России Дмитрий Медведев встретился с представителями средств массовой информации и высказался об ордере на арест Владимира Путина, который выдал Международный уголовный суд.

Глава Минюста Германии пообещал, что в случае визита российского президента на территорию страны, он сразу же будет арестован и передан в Гаагу. По словам Медведева, такой шаг ФРГ будет равносилен объявлению войны.

"Компетенция Международного уголовного суда (МУС) для России ничтожна, если Германия решит арестовать Путина - это будет равносильно объявлению войны", - заявил Медведев.