Медведев: Россия объявит Германии войну в случае ареста Путина в ФРГ
Дмитрий Медведев пообещал, что Россия может объявить ФРГ войну за арест Путина.
Экс-президент России Дмитрий Медведев встретился с представителями средств массовой информации и высказался об ордере на арест Владимира Путина, который выдал Международный уголовный суд.
Глава Минюста Германии пообещал, что в случае визита российского президента на территорию страны, он сразу же будет арестован и передан в Гаагу. По словам Медведева, такой шаг ФРГ будет равносилен объявлению войны.
"Компетенция Международного уголовного суда (МУС) для России ничтожна, если Германия решит арестовать Путина - это будет равносильно объявлению войны", - заявил Медведев.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
-
-
-
-
Наталья Гончарова
Пугачева платит за частную школу для своих наследников в Израиле 4 000 000 рублей в год
Исполнительница Алла Пугачева старается дать достойное образование своим младшим отпрыскам. За частную израильскую школу звездной матери каждый год приходится выкладывать по 4 000 000 в переводе на российские рубли.Подробнее...
-