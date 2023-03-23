Глава TikTok обратился к Конгрессу США, который рассматривает возможность запрета приложения

В четверг глава TikTok Шоу Зи Чу попытается убедить Конгресс США не накладывать вето на популярное приложение на фоне опасений Вашингтона.

40-летний сингапурец выступит перед влиятельным комитетом по торговле и энергетике Палаты представителей в 14 часов по Гринвичу и подвергнется многочасовому допросу со стороны республиканцев и демократов, которые опасаются, что Пекин использует сайт для шпионажа или пропаганды.



TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, подвергается огромному давлению в западных странах: правительственные чиновники в США, Великобритании и Канаде, а также Европейская комиссия были вынуждены удалить приложение со своих устройств.



Британская вещательная компания BBC во вторник рекомендовала своим сотрудникам удалить TikTok со своих телефонов.