Европа должна запустить пилотируемый полет на Луну в течение 10 лет, говорят эксперты EKA

Европа должна отправить пилотируемый полет на Луну в течение десяти лет в качестве головного звена амбициозной космической программы.

В своем докладе, представленном Совету ЕКА в четверг, эксперты утверждают, что европейская космическая программа, включая полеты человека в космос, необходима в условиях "космической гонки" между США и Китаем, расширения присутствия частных компаний и роста экономической деятельности, связанной с космосом.



"Идет постоянная гонка за геополитическое влияние и экономическую выгоду, - говорят они.

Смелая миссия могла бы стимулировать и революционизировать всю европейскую экономику, далеко выходящую за рамки космического сектора.



Чтобы доставить астронавта на лунную поверхность, группа объясняет, что Европе потребуется создать независимое присутствие на земной и лунной орбитах, а также возможности для отправки грузов и экипажей на наш спутник, где должно сохраняться постоянное присутствие человека.