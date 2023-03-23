FDA США расширяет применение препарата от Regeneron для лечения холестерина у детей

США одобрило расширенное применение ее препарата у детей в возрасте от 5 до 11 лет для лечения сверхредкого заболевания, вызывающего высокий уровень холестерина.

Препарат Evkeeza был одобрен в феврале 2021 года в качестве дополнительного лечения к другим липидоснижающим препаратам для пациентов в возрасте 12 лет и старше с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией (HoFH).



HoFH - это наследственное заболевание, которым страдают около 1 300 человек в США. Оно вызывает повышенный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и виды преждевременных сердечно-сосудистых заболеваний.



Препараты, снижающие уровень липидов, являются наиболее часто используемыми лекарствами для лечения высокого уровня холестерина ЛПНП, который иногда называют "плохим" холестерином.



Расширенное одобрение делает препарат Evkeeza компании Regeneron первым лекарством для лечения детей младше 10 лет с таким заболеванием.



По оценкам производителя препарата, в США насчитывается около 200 пациентов детского возраста, страдающих от HoFH.



Прейскурантная цена препарата зависит от веса пациента и в среднем составит около 450 000 долларов в год, заявила компания Regeneron в 2021 году.



Программа поддержки пациентов компании Regeneron предлагает финансовую помощь соответствующим требованиям пациентам, которым необходима помощь в покрытии расходов на Evkeeza.