Столтенберг высказался с оправданием поставок Киеву урановых снарядов

Глава НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал поставки в Украину урановых снарядов

Генеральный секретарь североатлантического альянса прокомментировал потенциальную отправку в Украниу снарядов с обедненным ураном.

По словам Столтенберга, данное решение не является чем-то плохим. Также он добавил, что любая помощь от НАТО Украине вписывается в юрисдикцию международного права.

Напомним, что ранее Минобороны Великобритании заявило о готовности поставить Вооруженным силам Украины снаряды с обедненным ураном.