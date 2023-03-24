Столтенберг высказался с оправданием поставок Киеву урановых снарядов
2023-03-24 06:41
Глава НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал поставки в Украину урановых снарядов
Генеральный секретарь североатлантического альянса прокомментировал потенциальную отправку в Украниу снарядов с обедненным ураном.
По словам Столтенберга, данное решение не является чем-то плохим. Также он добавил, что любая помощь от НАТО Украине вписывается в юрисдикцию международного права.
Напомним, что ранее Минобороны Великобритании заявило о готовности поставить Вооруженным силам Украины снаряды с обедненным ураном.
Опубликовано: Николай Скира