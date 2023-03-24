Медведев назвал уничтожение иностранных наёмников на Украине одной из целей СВО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей «ВКонтакте», заявил, что уничтожение иностранных наёмников на Украине одной из целей спецоперации по защите Донбасса.

«Если Patriot или какие-то иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению. Они являются комбатантами, они являются врагами нашего государства. Их надо уничтожать», — сказал Медведев.

Политик отметил, что поставки вооружения не являются вовлечением в конфликт, но если вместе с вооружением прибывают иностранные наёмники, то это является прямым доказательством вовлеченности государства в конфликт и способствует его эскалации.

Кроме того, Дмитрий Медведев подчеркнул факт того, что последствия применения бронебойных снарядов с обеднённым ураном могут быть крайне тяжёлыми для мирного населения.

Ранее заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди анонсировала передачу киевскому режиму Великобританией боеприпасов, содержащих обеднённый уран.