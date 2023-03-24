НАСА откладывает дебютный полет Boeing Starliner с экипажем
Первый полет компании Boeing с астронавтами в космос на капсуле Starliner был отложен по крайней мере до лета, заявил в четверг представитель НАСА.
Ранее запланированный на конец апреля, запуск Starliner теперь планируется после полета частного астронавта, запланированного на май, "пока команды оценивают готовность и завершают проверочные работы" для космического корабля, сообщила в Twitter руководитель космических операций НАСА Кэти Людерс. Она не предоставила более подробной информации о причинах задержки.
Дебютный полет корабля Starliner с экипажем, на борту которого будут находиться командир Буч Уилмор и пилот Суни Уильямс, на Международную космическую станцию станет решающим моментом для космического подразделения компании Boeing.
Это последний испытательный полет корабля перед тем, как он присоединится к капсуле Crew Dragon компании SpaceX в качестве второго одобренного НАСА корабля для полета на орбиту.
Стив Стич, руководитель программы НАСА "Коммерческий экипаж", сказал в интервью агентству Рейтер до объявления о задержке, что процесс сертификации космического корабля занял "немного больше времени, чем мы ожидали", и это была "целая куча работы".
Опубликовано: Иван Ободов
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Наталья Гончарова
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