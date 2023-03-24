Минфин США ввёл санкции против белорусских заводов МАЗ и БелАЗ

В США сообщили о введении односторонних санкций против физлиц и предприятий в Беларуси.

В пятницу вечером, 24 марта, Министерство финансов Соединённых Штатов опубликовало пресс-релиз, согласно которому ведомство вводит ограничительные меры в отношении Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) и Минского автомобильного завода (МАЗ), а также физических лиц, связанных с ними.

Известно, что после начала спецоперации армии России в Украине США, Европейский союз и их страны-сателлиты ввели новые и ужесточили новые санкции в отношении Беларуси и РФ. Накануне в администрации Брюсселя рассказали о намерениях ввести уже одиннадцатый по счёту антироссийский пакет санкций.

В пресс-релизе ЕС отмечается, что 11 санкционный пакет не предполагает введение принципиально новых санкций и будет сконцентрирован на ужесточении мер по соблюдению уже введённых рестрикций. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признал, что Европейский Союз фактически исчерпал лимит по введению санкций в отношении России.

По мнению белорусского президента Александра Лукашенко, решение государств коллективного Запада интенсифицировать введение ограничительных мер в отношении Союзного государства привело к тому, что Россия и Беларусь активизировали своё партнёрство и успешно выдержали экономическое давление.

Также Лукашенко выразил уверенность в том, что непродуманные действия западных лидеров привели к тому, что Россия и Китай сблизились в экономическом и политическом планах.