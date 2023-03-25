Венгрия не станет арестовывать Путина на своей территории не смотря на ордер МУС

Венгрия не будет арестовывать на своей территории президента России Владимира Путина, в отношении которого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест.

«Венгрия никогда не провозглашала статут МУС», — заявил канцлер Гергели Гуляс, отметив, что такое решение противоречит Конституции Венгрии.

По словам канцлера эта юридическая коллизия стала причиной того, что Виктор ОРбан не поставил свою подпись под документом.

В прошлую пятницу Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина “за военные преступления в Украине”.

Поводом для обвинения стала ситуация с иммиграцией украинских детей на территорию России.