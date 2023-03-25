NYT: Военные в США забили тревогу из-за недопоставок вооружений производителями

Адмирала ВМФ США Дэрил Кодл направил гневное послание военным подрядчикам, которые оставили флот без боеприпасов, пишет New York Times.

“Я не прощаю того факта, что вы не доставляете боеприпасы, которые нам нужны", - заявил Кодл, который отвечает за поставку оружия для подразделений, базирующихся на восточном побережье.

Аналитики NYT связали его разочарование с поставками вооружений на Украину, из-за которых Пентагон лишился многих запасов.

В этой связи Минобороны США лоббирует выделение более 800 млн долларов для модернизации и укрепления боеспособности вооруженных сил перед лицом возможных конфликтов, в том числе с КНР.