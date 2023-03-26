Моравецкий: Польша выставила ЕС счёт на 2 млрд евро за поставки оружия Киеву

Матеуш Моравецкий утверждает, что Варшава может получить от Евросоюза два миллиарда евро за переданное Украине оружие.

Утром воскресенья, 26 марта, журналисты радиостанции RMF FM взяли интервью у польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который публично заявил, что во время посещения Совета Европы он выставил Евросоюзу счёт на два миллиарда евро за вооружения, которые Польша поставила Украине за время спецоперации.

По мнению Моравецкого, это очень хорошая новость дл польского народа, поскольку данные средства могут пойти на на закупку новых вооружений для национальной армии вместо старых, ранее переданных украинским войскам в рамках пакетов помощи. При этом политик напомнил, что Польша занимает второе место по поставкам оружия Киеву, уступая только Соединённым Штатам.

В настоящий момент Польша получила от Европейского Союза порядка 200 миллионов евро компенсаций, однако в скором времени Варшаве будут переданы ещё 300 миллионов, а позднее ещё порядка 600 миллионов, утверждает Матеуш Моравецкий. Кроме того, премьер-министр отметил, что за передачу ВСУ немецких танков Leopard Варшава выставила Брюсселю отдельный счёт.

Известно, что польское Министерство обороны передало Украине уже четырнадцать танков Leopard, первые четыре из которых были доставлены в распоряжение украинских войск 24 февраля 2023 года в честь годовщины со дня начала спецоперации. Примечательно, что в этот же день в Киев прибыл сам Моравецкий.

Позднее Варшава поставила Украине ещё десять обещанных "Леопардов", однако накануне Владимир Зеленский признал, что подразделения ВСУ не могут начать контрнаступление без более масштабных пакетов военной помощи.