Пентагон: переброска ядерного оружия РФ в Беларусь не беспокоит США

В Пентагоне прокомментировали слова Владимира Путина о желании построить в Беларуси хранилище для ядерного оружия.

26 марта журналисты американского информагентства Reuters со ссылкой на пресс-службу Пентагона сообщили, что в Министерстве обороны Соединённых Штатах ознакомились с высказыванием Владимира Путина, сообщившего о готовности России построить хранилище для ядерных вооружений в Беларуси.

По мнению чиновников Пентагона, данное обстоятельство не выглядит угрожающим для американской государственности, ввиду чего США не станут изменять степень боевой готовности своих стратегических сил ядерного сдерживания. Также в Пентагоне выразили уверенность в том, что Россия не готовится к использованию ядерного оружия.

Накануне Путин побеседовал с российским журналистом Павлом Зарубиным, рассказав ему, что к 1 июля 2023 года на территории белорусской республики завершится строительство хранилищ для ядерных вооружений армии России. По словам Владимира Путина, к этому времени в Беларуси стартует программа обучения местных военных по применению подобных вооружений.

Также Путин напомнил, что ранее о переброске российского ядерного оружия в Беларусь просил лично президент данной страны Александр Лукашенко, по поручению которого для несения подобных вооружений были переоборудованы десять самолётов белорусских военно-космических сил.

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что на боевое дежурство в Беларуси заступил зенитно-ракетный комплекс "Искандер", способный использовать специфические боеприпасы.