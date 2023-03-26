Путин: Запад строит новую ось наподобие фашистской Германии и Японии

Владимир Путин высказался о враждебной антироссийской риторике лидеров стран коллективного Запада.

Днём 26 марта Владимир Путин встретился с российским журналистом Павлом Зарубиным, который является традиционным ведущим телепередачи "Москва. Кремль. Путин". В беседе с Зарубиным российский президент сообщил, что западные страны выстраивают новую военно-политическую ось, которая крайне напоминает ту, которая была установлена фашистской Германией и воинствующей Японией времён ВОВ.

Путин напомнил, что недавно администрация Североатлантического альянса приняла новую концепцию стратегии блока, которая провозглашает глобальность НАТО. Данное обстоятельство Владимир Путин охарактеризовал ёмким высказыванием "ну что это такое", выразив своё непонимание осуществляемой Западом политики.

При этом Путин высказался о высказываниях ряда американских чиновников, которые обвинили правительство России в создании военного союза с Китайской Народной республикой. По словам Владимира Путина, подобные тезисы в корне не соответствуют действительности, поскольку администрации Москвы и Пекина взаимодействуют на полностью прозрачной основе.

Российский президент напомнил, что невзирая на проведение спецоперации в Украине ВС РФ продолжают участвовать в военных учениях с другими странами, не создавая никаких милитаристских коалиций, в то время как западные государства чуть ли не каждодневно учреждают новые союзы.

Кроме того, Путин отметил, что расширение НАТО за счёт сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского выглядит как империалистическая попытка коллективного Запада расширить своё влияние на весь мир.