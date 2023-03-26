НАТО осуждает «опасную» российскую ядерную риторику

20:13 2023-03-26

Североатлантический Альянс осудил «опасную» и «безответственную» риторику России после решения Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Блок отметил, что «внимательно следит» за ситуацией и заявил, что этот шаг не приведет к изменению ее собственной ядерной стратегии. 

США заявили, что не верят, что Россия готовится применить ядерное оружие. 

Беларусь граничит не только с Украиной, но и со странами Прибалтики, которые являются членами НАТО. 