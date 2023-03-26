НАТО осуждает «опасную» российскую ядерную риторику
20:13 2023-03-26
Североатлантический Альянс осудил «опасную» и «безответственную» риторику России после решения Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.
Блок отметил, что «внимательно следит» за ситуацией и заявил, что этот шаг не приведет к изменению ее собственной ядерной стратегии.
США заявили, что не верят, что Россия готовится применить ядерное оружие.
Беларусь граничит не только с Украиной, но и со странами Прибалтики, которые являются членами НАТО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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19:47
Диана Мудреченко
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