Нетаньяху отправил в отставку главу Минобороны Израиля Йоава Галланта

Израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил главу Министерства обороны страны Йоава Галланта в отставку.

Ранее Галлант потребовал от израильского правительства отменить судебную реформу, вызвавшую в Израиле волну беспорядков.

Глава израильского военного ведомства пояснил, что вызвавшая раскол в обществе реформа должна быть немедленно по соображениям «национальной безопасности».

Напомним, что суть резонансной реформы – ограничение влияния Верховного суда, чтобы дать политическому руководству Израиля контроль над рядом судебных процедур.