Нетаньяху отправил в отставку главу Минобороны Израиля Йоава Галланта
Израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил главу Министерства обороны страны Йоава Галланта в отставку.
Ранее Галлант потребовал от израильского правительства отменить судебную реформу, вызвавшую в Израиле волну беспорядков.
Глава израильского военного ведомства пояснил, что вызвавшая раскол в обществе реформа должна быть немедленно по соображениям «национальной безопасности».
Напомним, что суть резонансной реформы – ограничение влияния Верховного суда, чтобы дать политическому руководству Израиля контроль над рядом судебных процедур.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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22:08
Тарас Медведев
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