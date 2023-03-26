Министр обороны Израиля уволен после критики спорной судебной реформы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Жоава Галанта после того, как тот призвал остановить спорную судебную реформу, заявил представитель "Ликуд" в воскресенье вечером.

Уже несколько месяцев идут протесты против реформы, призванной ограничить влияние Верховного суда.

Планы правого религиозного правительства также вызвали серьезную критику на международном уровне.

Теперь уже экс-министр обороны неожиданно призвал собственное правительство остановить реформу и вступить в диалог с оппозицией в субботу вечером.

Галант предупредил, что в противном случае национальной безопасности может быть нанесен серьезный ущерб. Он указал, что многочисленные резервисты не явились на службу в знак протеста против реформы.

Коалиция Нетаньяху хочет реализовать основные элементы реформы в ближайшие несколько дней.