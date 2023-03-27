МИД РФ: Россия может потребовать компенсацию за теракты на «Северном потоке»

В российском МИДе вновь прокомментировали взрывы на трубопроводах "Северного потока".

Министерство иностранных дел Российской Федерации вновь выпустило заявление относительно терактов на газопроводах "Северного потока".

По заявлению российского внешнеполитического ведомства, Москва может обратиться с требованием компенсации ущерба за теракт.

"Россия может поднять вопрос о компенсации ущерба за подрыв "Северных потоков", - приводит RT заявление российского МИДа.

Напомним, что работа трубопровода "Северный поток" была остановлена после нескольких взрывов труб на дне моря.