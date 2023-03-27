Лорак отрицает сведения, что перечисляет средства на нужды ВСУ
Ани Лорак заявила, что не помогает деньгами в военных целях ни Украине, ни РФ, которые одинаково дороги знаменитости. Артистка сообщила, что гуманитарную помощь направляет лишь мирному населению.
Ани Лорак в своих социальных сетях заявила, что никогда не перечисляла средства на военные нужды.
Артистка обвинила СМИ и политиков в бездоказательных заявлениях в ее адрес.
Только в гуманитарных целях помогает знаменитость людям, что делала и до начала спецоперации.
Также Ани пожаловалась, что уехать из Украины в Россию в 2014 году ее вынудило правительство страны, поставив ультиматум, либо выполнять, что прикажут, либо убираться прочь из государства.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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11:45
Алексей Гладкий
Москалькова: Россия готова вернуть украинских детей по первому требованию
Как заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале, ей и сотрудникам ее аппарата неизвестно о случаях, когда украинских детей, вывезенных в Россию, отказались бы вернуть родным.
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