Лорак отрицает сведения, что перечисляет средства на нужды ВСУ

Ани Лорак заявила, что не помогает деньгами в военных целях ни Украине, ни РФ, которые одинаково дороги знаменитости. Артистка сообщила, что гуманитарную помощь направляет лишь мирному населению.

Ани Лорак в своих социальных сетях заявила, что никогда не перечисляла средства на военные нужды.

Артистка обвинила СМИ и политиков в бездоказательных заявлениях в ее адрес.

Только в гуманитарных целях помогает знаменитость людям, что делала и до начала спецоперации.

Также Ани пожаловалась, что уехать из Украины в Россию в 2014 году ее вынудило правительство страны, поставив ультиматум, либо выполнять, что прикажут, либо убираться прочь из государства.