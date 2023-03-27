Песков: реакция Запада не изменит решение Путина разместить ТЯО в Беларуси

Дмитрий Песков уверен, что российское ядерное оружие будет размещено в Беларуси вне зависимости от реакции Запада.

27 марта глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с отечественными журналистами, прокомментировав реакцию представителей истеблишмента западных государств на решение Владимира Путина разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси.

По мнению Пескова, только из-за высказываний членов политического блока коллективного Запада Путин не изменит своего решения о передислоцировании части российских ядерных вооружений на территорию белорусского государства. Дмитрий Песков уверен, что озвученные Владимиром Путиным решения во время субботнего интервью журналисту Павлу Зарубину будут исполнены.

Накануне Путин сообщил, что к 1 июля в Республике Беларусь будет завершено плановое строительство хранилищ для ядерного оружия, которое будет переброшено в эту страну из России. Также президент РФ отметил, что уже десять белорусских боевых самолётов были переоборудованы для несения ядерных боеголовок.

Владимир Путин подчёркивает, что Россия не передаёт Беларуси своё ядерное оружие, а проводит программу обучения белорусских военных по использованию подобных вооружений. Кроме того, Путин отметил, что подготовка белорусских специалистов по эксплуатации российского оружия массового поражения также завершится к 1 июля.

Вместе с тем советник Зеленского Михаил Подоляк призвал лидеров западных стран ввести новые санкции в отношении Москвы за размещение ядерных вооружений в белорусском государстве, поскольку это якобы угрожает безопасности Украины.