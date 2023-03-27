Президент РФ Путин наградил мальчика, спасшего двух детей при атаке диверсантов в Брянской области

Своим указом российский президент Владимир Путин наградил 10-летнего мальчика, который во время атаки диверсантов в Брянской области спас двух детей.

Как передает ТАСС, текст указа о награждении 10-летнего Федора Симоненко медалью «За отвагу» опубликовал официальный портал правовой информации РФ.

2 марта, когда украинские боевики обстреляли автомобиль, в котором ехали дети, Федя Симоненко, будучи раненым, вывел из машины двух детей и помог им убежать. Это спасло им жизнь.