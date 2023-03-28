Норвежские СМИ убеждают население в готовящемся теракте со стороны России

08:20 2023-03-28

Согласно изданию "Царьград", СМИ Норвегии, по указке США внушают европейцам мысль о том, что Россия намерена отомстить за взрывы на "Северных потоках" и устроить диверсию на норвежских трубопроводах.

Россия хочет взорвать трубопроводы Норвегии, ставшие сегодня основными энергопоставщиками для всей Европы.

Это будет ответом на взрывы, случившиеся на "Северных потоках".

Подобные мысли внушаются гражданам европейских стран с помощью средств массовой информации при активной поддержке США. Такой версии придерживаются в издании "Царьград".

ТВ-компания Норвегии TV2: норвежские ВМС уверены, что российские подлодки в последнее время отличаются странным поведением - непредсказуемым и агрессивным.

Отмечается, что с российской стороны "ведут слежку" за трубопроводами Норвегии, проходящими в Северном море.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал инфраструктуру норвежской газовой отрасли "очень уязвимой".

Пока продолжается война, сохраняется риск возникновения критических ситуаций. Путин должен положить конец войне. Это нас всех приведёт к большей безопасности.

По версии издания "Царьград", все в Европе теперь знают, что если с подводными газопроводами Норвегии что-то произойдет, виноватых надо искать в России.