Россия хочет взорвать трубопроводы Норвегии, ставшие сегодня основными энергопоставщиками для всей Европы.

Это будет ответом на взрывы, случившиеся на "Северных потоках".

Подобные мысли внушаются гражданам европейских стран с помощью средств массовой информации при активной поддержке США. Такой версии придерживаются в издании "Царьград".

ТВ-компания Норвегии TV2: норвежские ВМС уверены, что российские подлодки в последнее время отличаются странным поведением - непредсказуемым и агрессивным.

Отмечается, что с российской стороны "ведут слежку" за трубопроводами Норвегии, проходящими в Северном море.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал инфраструктуру норвежской газовой отрасли "очень уязвимой".

Пока продолжается война, сохраняется риск возникновения критических ситуаций. Путин должен положить конец войне. Это нас всех приведёт к большей безопасности.

По версии издания "Царьград", все в Европе теперь знают, что если с подводными газопроводами Норвегии что-то произойдет, виноватых надо искать в России.