SHOT: в Новой Москве найдены обломки беспилотника цветов флага Украины

Вечером вторника, 28 марта, журналисты интернет-газеты SHOT уведомили общественность о том, что местные жители посёлка Свитино в Новой Москве нашли фрагменты разбившегося беспилотного летательного аппарата, принадлежность которого до сих пор устанавливается. Известно, что беспилотник сделал из древесины и пенопласта.

По данным репортёров SHOT, обломки найденного в Свитино дрона были окрашены в синий и жёлтый, которые являются цветами национального флага Украины. Также на крыльях БПЛА была нанесена надпись "Слава Украины", являющаяся лозунгов военизированных националистических формирований данного государства.

В SHOT отметили, что в настоящий момент правоохранители пытаются установить, кем и откуда был запущен разбившийся в Новой Москве беспилотник, предположительно изготовленный кустарным способом из подручных средств. Также следователи и криминалисты изучают содержимое данного аппарата.

Источник SHOT подчёркивает, что приблизительный размах крыльев упавшего в Свитино дрона составляет два метра, однако на текущий момент не обнаружено ни одного очевидца полёта столь большого беспилотника в российском воздушном пространстве.

Днём ранее стало известно, что украинский БПЛА "Стриж-141" советского производства разбился в городе Киреевске Тульской области России, в результате чего ранения различной степени тяжести получили трое местных жителей. Сотрудники МВД рассказали, что данный беспилотник был модифицирован ВСУ для осуществления атакующих операций с его применением.

