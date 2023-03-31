Лукашенко и Путин встретятся за сутки до Высшего госсовета Союзного государства

17:00 2023-03-31

Президент Республики Беларусь заявил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным проведёт встречу перед Высшим государственным советом Союзного государства.

Об этом сообщает газета «Комсомольская правда», отмечая, что вышеуказанная встреча состоится 5 апреля.

«Он [президент России Владимир Путин] позвонил мне несколько дней назад, предложил этот алгоритм, как он вел переговоры с Си Цзиньпином – мы обсудим некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем госсовете, и примем соответствующие решения, которые касаются ВГС», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что на ВГС будет также рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся ситуации на Украине.