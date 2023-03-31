Лукашенко и Путин встретятся за сутки до Высшего госсовета Союзного государства

Об этом сообщает газета «Комсомольская правда», отмечая, что вышеуказанная встреча состоится 5 апреля.

«Он [президент России Владимир Путин] позвонил мне несколько дней назад, предложил этот алгоритм, как он вел переговоры с Си Цзиньпином – мы обсудим некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем госсовете, и примем соответствующие решения, которые касаются ВГС», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что на ВГС будет также рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся ситуации на Украине.