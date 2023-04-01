Как утверждает Олег Соскин, Авдеевка становится новым Артемовском, ситуация там складывается похожая.

Российская армия все сильнее зажимает военных ВСУ в этом городе, расположенном в Покровском районе ДНР.

Сложная ситуация, российские войска способны прорвать фронт и выйти прямо к Днепру. Возможен колоссальный прорыв фронта и угроза функционированию суверенитета Украины.

До этого Олег Соскин заявлял, что Владимир Зеленский и его администрация безосновательно приносят в жертву жизни украинских солдат в погоне за личной выгодой.

Как отметил экс-советник Кучмы, Киев потерял уже 160 тысяч людей, включая раненых и погибших. В то же время чиновники у власти живут в роскошных условиях.

По мнению Олега Соскина, Зеленского нужно привлечь за уголовные преступления.

Глава Украины якобы ведет борьбу с коррупцией в стране, а на самом деле он преследует только личные интересы.